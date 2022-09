Il Porto perde in Champions e i tifosi prendono a sassate l’auto della famiglia di Conceiçao (Di mercoledì 14 settembre 2022) Il Porto ha perso 4-0 contro il Club Brugge, in Champions League e i tifosi Portoghesi hanno assaltato l’auto su cui viaggiava la famiglia dell’allenatore, Sergio Conceiçao. Sulla vettura c’erano la moglie del tecnico, Liliana, e i suoi due figli, uno di 22 e uno di 7 anni. Lo racconta Record. l’auto è stata colpita da una sassaiola da alcuni tifosi del club che hanno anche violentemente insultato la famiglia dell’allenatore. Una pietra ha anche rotto il finestrino della macchina, colpendo la moglie ed uno dei due figli del tecnico, per fortuna senza ferirli in modo grave. Il tecnico è alla sua sesta stagione alla guida della squadra. La sua famiglia è sconvolta ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 14 settembre 2022) Ilha perso 4-0 contro il Club Brugge, inLeague e ighesi hanno assaltatosu cui viaggiava ladell’allenatore, Sergio. Sulla vettura c’erano la moglie del tecnico, Liliana, e i suoi due figli, uno di 22 e uno di 7 anni. Lo racconta Record.è stata colpita da una sassaiola da alcunidel club che hanno anche violentemente insultato ladell’allenatore. Una pietra ha anche rotto il finestrinomacchina, colpendo la moglie ed uno dei due figli del tecnico, per fortuna senza ferirli in modo grave. Il tecnico è alla sua sesta stagione alla guidasquadra. La suaè sconvolta ...

napolista : Il Porto perde in Champions e i tifosi prendono a sassate l’auto della famiglia di Conceiçao Lo racconta Record. U… - ManuDv77 : @BengaIavn @toselluc È andata una merda anche a me, il Tottenham che non segna, l'atletico che perde contro la penu… - calsciomercato : Il Bayern vince la grande sfida con il Barcellona per 2-0, Liverpool nel finale conquista i primi tre punti del gir… - JVCKSMOL : @Gecomhoe il Porto che perde 3-0 col Bruges in casa ma dai - DErricoSergio : @vittorio_dp @ale_dibattista @diMartedi Oh, tutti a casa tua, porto la pizza… e chi se lo perde… -