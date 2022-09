Il Patriarcato di Mosca: “Sì all’incontro Papa-Kirill, ma va preparato bene” (Di mercoledì 14 settembre 2022) Nur-Sultan – L’incontro fra il Papa e il patriarca di Mosca Kirill “è possibile, però questo incontro dev’essere ben preparato. Vediamo dove e quando, e la cosa più importante è di avere qualcosa alla fine, qualche appello nel senso di come abbiamo fatto all’Avana”. Lo ha detto conversando con alcuni giornalisti il metropolita Antonij di Volokolamsk, capo delle relazioni esterne del Patriarcato di Mosca, dopo il colloquio privato di 15 minuti, “sempre molto cordiale”, avuto oggi con Papa Francesco in occasione del Congresso delle religioni mondiali e tradizionali a Nur-Sultan, in Kazakistan. Nel colloquio con Antonij, “il Papa ha trasmesso i suoi saluti al patriarca Kirill – ha spiegato il metropolita -. Abbiamo raccontato un po’ della ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 14 settembre 2022) Nur-Sultan – L’incontro fra ile il patriarca di“è possibile, però questo incontro dev’essere ben. Vediamo dove e quando, e la cosa più importante è di avere qualcosa alla fine, qualche appello nel senso di come abbiamo fatto all’Avana”. Lo ha detto conversando con alcuni giornalisti il metropolita Antonij di Volokolamsk, capo delle relazioni esterne deldi, dopo il colloquio privato di 15 minuti, “sempre molto cordiale”, avuto oggi conFrancesco in occasione del Congresso delle religioni mondiali e tradizionali a Nur-Sultan, in Kazakistan. Nel colloquio con Antonij, “ilha trasmesso i suoi saluti al patriarca– ha spiegato il metropolita -. Abbiamo raccontato un po’ della ...

vaticannews_it : Il responsabile delle relazioni estere del patriarcato di #Mosca legge il testo del Patriarca #Kirill, superare le… - vaticannews_it : #PapaFrancesco in #Kazakhstan Metropolita Antonij di Volokolamsk, Presidente del Dipartimento per le relazioni ecc… - pelizza_simone : @gironi_camilla Si sa gia' qual e' la posizione del patriarcato di Costantinopoli sulla questione? Nel 2019 aveva c… - gironi_camilla : Riga sfida Mosca concedendo l’autocefalia alla chiesa ortodossa lettone, recidendo così un’altra arteria russa. La… - AgneseFiducia : RT @vaticannews_it: #PapaFrancesco in #Kazakhstan Metropolita Antonij di Volokolamsk, Presidente del Dipartimento per le relazioni ecclesi… -