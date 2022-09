Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 14 settembre 2022: il ritorno di Maria (Di mercoledì 14 settembre 2022) Due ritorni inaspettati animeranno l'episodio de Il Paradiso delle Signore di mercoledì 14 settembre 2022. Innanzitutto, l'attenzione si concentrerà su Gemma che è stata mandata in convento dalla sua famiglia per punizione. Nonostante la giovane abbia provato a convincere la madre Veronica a farla ritornare a casa, la donna non ha voluto sentire ragioni, convinta che la figlia dovesse rimanere ancora in convento. Gemma, però, non si arrenderà a chiamerà nuovamente la Zanatta per farle cambiare idea. Ancora una volta, però, Veronica negherà il permesso alla figlia. Quello che Veronica ignorerà è che Gemma sia arrivata già a Milano senza avvisare nessuno. Intanto, ci sarà un altro attesissimo ritorno in città, quello di Maria, reduce dallo stage a Roma. La ragazza ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 14 settembre 2022) Due ritorni inaspettati animeranno l'episodio de Ildi mercoledì 14. Innanzitutto, l'attenzione si concentrerà su Gemma che è stata mandata in convento dalla sua famiglia per punizione. Nonostante la giovane abbia provato a convincere la madre Veronica a farla ritornare a casa, la donna non ha voluto sentire ragioni, convinta che la figlia dovesse rimanere ancora in convento. Gemma, però, non si arrenderà a chiamerà nuovamente la Zanatta per farle cambiare idea. Ancora una volta, però, Veronica negherà il permesso alla figlia. Quello che Veronica ignorerà è che Gemma sia arrivata già a Milano senza avvisare nessuno. Intanto, ci sarà un altro attesissimoin città, quello di, reduce dallo stage a Roma. La ragazza ...

AstroSamantha : Riconoscete tra le nuvole quell’ arcipelago nel Pacifico? Si tratta delle Isole Salomone nel Sud del Pacifico. Un p… - fravella74 : RT @biserka30048567: Chi partecipa al tuo piacere ma non al tuo dolore perde la chiave di una delle sette porte del paradiso. Puoi dimentic… - biserka30048567 : Chi partecipa al tuo piacere ma non al tuo dolore perde la chiave di una delle sette porte del paradiso. Puoi dimen… - 111Ran1031 : RT @antonel87411901: Se il Paradiso esiste è giusto che sia popolato di animali. Ve lo immaginate un Eden senza il canto degli uccelli, il… - Walter_Sestili : RT @GardaOutdoors: #Lessinia: un territorio unico, ancora sconosciuto al turismo di massa, vero e proprio paradiso per gli amanti delle att… -