Il Papa in Kazakhstan incontra il metropolita russo | una “distanza” incolmabile

(Di mercoledì 14 settembre 2022)Francesco si trova attualmente inper il vertice inter-religioso. In questa occasione hato ilAntonio, inviato dal Patriarca Kirill in sua rappresentanza. Il dialogo fra i due ha toccato la guerra in Ucraina, ma tra il Santo Padre e il ‘messaggero’i punti in comune sono apparsi pochi. Nella settimana del 12 settembreFrancesco ha iniziato il suo viaggio apostolico inper partecipare al vertice inter-religioso che vede riuniti tutti i leader delle diverse confessioni. L’obiettivo è quello di stabilire e mantenere vivo il dialogo aperto tra le differenti religioni del mondo. 2022.09.14 Viaggio Apostolico in– Apertura del Congresso e Sessione Plenaria @Credits ...

Riportiamo in forma integrale l'omelia pronunciata daFrancesco nel corsod ella Celebrazione Eucaristica all'expo Grounds, in Kazakhistan dove si ... E perché ilcresca ancora di più "...Ilha concluso con questa immagine l'omelia della Messa presieduta all'Expo Grounds di Nur - Sultan, secondo momento pubblico della seconda giornata in. "Guardare a Gesù crocifisso" è ...Alla Messa anche gruppi provenienti dagli altri Paesi dell'Asia Centralia, dalla Siberia e dalla Russia europea. In continuità con l'incontro interreligioso della mattina l'invito a ..."Essere cristiani significa vivere senza veleni: non morderci tra di noi, non mormorare, non accusare, non chiacchierare, non spargere opere di male, non inquinare il mondo con il peccato e con la sfi ...