Il nuovo Dizionario Treccani dà voce ai femminili (Di mercoledì 14 settembre 2022) Il nuovo Dizionario Treccani punta a eradicare l’androcentrismo della lingua italiana (da imputare al fatto che i dizionari sono stati sempre diretti unicamente da uomini) e lo farà dando dignità di voce anche a quei femminili, tra sostantivi ed aggettivi, a cui prima si faceva riferimento solo di rimando al maschile o che addirittura non erano indicati. Col progetto curato da Valeria Della Valle e Giuseppe Patota, dunque, gatta e gatto, alta e alto, si troveranno nella stessa voce, in ordine alfabetico. Altra novità riguarda l’utilizzo del sostantivo uomo in riferimento all’intera umanità, quindi anche le donne. Questa voce sarà sostituita da persona e quindi, per esempio, la definizione di bontà diventerà “caratteristica tipica di una persona (…)” Nel ... Leggi su zon (Di mercoledì 14 settembre 2022) Ilpunta a eradicare l’androcentrismo della lingua italiana (da imputare al fatto che i dizionari sono stati sempre diretti unicamente da uomini) e lo farà dando dignità dianche a quei, tra sostantivi ed aggettivi, a cui prima si faceva riferimento solo di rimando al maschile o che addirittura non erano indicati. Col progetto curato da Valeria Della Valle e Giuseppe Patota, dunque, gatta e gatto, alta e alto, si troveranno nella stessa, in ordine alfabetico. Altra novità riguarda l’utilizzo del sostantivo uomo in riferimento all’intera umanità, quindi anche le donne. Questasarà sostituita da persona e quindi, per esempio, la definizione di bontà diventerà “caratteristica tipica di una persona (…)” Nel ...

