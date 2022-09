Il No di Putin alla pace all’inizio della guerra | la rivelazione sull’accordo stracciato con le garanzie di Kiev sulla Nato

(Di mercoledì 14 settembre 2022) L’inviato russo per l’Ucraina, Dmitry Kozak, avrebbe cercato di frenare la cosiddetta «operazione militare speciale» di Mosca raggiungendo un accordo che prevedeva la rinuncia a entrare nelladell’Ucraina. Ma il presidente Vladimiravrebbe rifiutato l’offerta, continuando il suo progetto di annessione di parte del territorio ucraino. È quanto riporta l’agenzia Reuters, che cita «tre persone vicineleadership russa». Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha smentito la notizia, dicendostessa agenzia che «ciò non ha nulla a che vedere con la realtà». «Non c’era niente del genere, è un’informazione completamente falsa», ha insistito il portavoce, ripreso dall’agenzia russa Tass. Secondo la Reuters, Kozak avrebbe detto ache a suo giudizio l’accordo preliminare raggiunto ...

Con l'Armata rossa in difficoltà di frontecontroffensiva di Kiev, è il dossier Ucraina cheha più bisogno di condividere con Xi. "Ma la Cina continuerà ad evitare ogni coinvolgimento ...Nel risponderedomanda di un azionista, Orcel ha spiegato la dinamica che sottosta al piano di ...dalla Russia (anche se va avanti il taglio dell'esposizione verso il paese di Vladimirin ...La guerra, le trame sporche, la pace rifiutata, la diplomazia autoritaria di Putin e Xi a Samarcanda, l’inflazione che morde (non solo) l’America, le storie di tortura e l’attesa per un fast food a Ki ...«Ci muoviamo in una sola direzione: avanti e fino alla vittoria». Si è espresso così il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, che si è recato in visita a Izyum, città strategica dell'Ucraina nordori ...