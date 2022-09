Il Nissan Global Award alla concessionaria CFL

EstebBeltramino : Il Nissan Global Award alla concessionaria Nissan CFL di Lucca #motori - solomotori : Il Nissan Global Award alla concessionaria Nissan CFL di Lucca -

Agenzia askanews

LUCCA - La concessionariaCFL si aggiudica per il secondo anno consecutivo ilAward, il premio che viene riconosciuto ai partnerche nell'ultimo anno si sono distinti per i risultati di business e la qualità dei processi di vendita e assistenza. Il...La concessionariaCFL si aggiudica per il secondo anno consecutivo ilAward, il premio che viene riconosciuto ai partnerche nell'ultimo anno si sono distinti per i risultati di business e la qualità dei processi di vendita e assistenza. Il... A Nissan CFL per secondo anno consecutivo il Nissan Global Award Nissan CFL è stata premiata avendo raggiunto una quota di mercato totale nelle vendite pari al 5,6%, circa il triplo della media Italia. Nel post vendita, il fatturato ricambi per unitàdi parco ...La concessionaria Nissan CFL di Lucca si aggiudica per il secondo anno consecutivo il Nissan Global Award, il premio che viene riconosciuto ai partner Nissan che nell'ultimo anno si sono distinti per ...