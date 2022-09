Il Napoli stravince, tre gol ai Rangers. Gli azzurri di Spalletti primi nel girone di Champions (Di mercoledì 14 settembre 2022) Rangers-Napoli finisce 0-3 per la squadra di Spalletti. Le reti di Politano, Raspadori e Ndombele. Il Napoli arriva in Scozia forte della grande vittoria per 4-1 contro il Liverpool nella prima partita del girone. I partenopei sono primi nel girone al pari di Ajax e Reds, che hanno però giocato entrambe una partita in più, quella vinta ieri 2-1 dagli uomini di Jurgen Klopp. Zero punti, invece, per i Rangers, sconfitti per 4-0 nel turno precedente disputato all’Amsterdam Arena. La gara, inizialmente prevista ieri alle 21.00, è stata rinviata a oggi a causa delle limitazioni imposte sull’organizzazione dell’ordine pubblico per via della presenza in Scozia, fino a ieri, del feretro della Regina Elisabetta II. La gara è stata inoltre vietata ai tifosi ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 14 settembre 2022)finisce 0-3 per la squadra di. Le reti di Politano, Raspadori e Ndombele. Ilarriva in Scozia forte della grande vittoria per 4-1 contro il Liverpool nella prima partita del. I partenopei sononelal pari di Ajax e Reds, che hanno però giocato entrambe una partita in più, quella vinta ieri 2-1 dagli uomini di Jurgen Klopp. Zero punti, invece, per i, sconfitti per 4-0 nel turno precedente disputato all’Amsterdam Arena. La gara, inizialmente prevista ieri alle 21.00, è stata rinviata a oggi a causa delle limitazioni imposte sull’organizzazione dell’ordine pubblico per via della presenza in Scozia, fino a ieri, del feretro della Regina Elisabetta II. La gara è stata inoltre vietata ai tifosi ...

