Il Napoli contro il Rangers con dubbio Raspadori-Simeone. E c’è la suggestione Ostigard (Di mercoledì 14 settembre 2022) Senza tifosi, in un giorno inedito. Il Napoli fa visita al Rangers nell’Ibrox Stadium chiuso agli ospiti per motivi di ordine pubblico per via della presenza del feretro della Regina ad Edimburgo. Dopo il memorabile 4-1 dell’esordio contro il Liverpool, Luciano Spalletti chiede continuità. La stessa continuità acciuffata nel finale di gara contro lo Spezia al ‘Maradona’ grazie alla zampata di Raspadori. Senza Osimhen, si ripresenta il dilemma dell’attacco. Giovanni Simeone o Giacomo Raspadori. Punti in comune: un gol nella scorsa settimana. Differenze: tutte. Spalletti deve scegliere tra la profondità ed esplosività del primo o la qualità dell’ex Sassuolo. Aspettando le formazioni, il tecnico di Certaldo se li coccola: “Non sono inferiori ad Osimhen”. Oltre all’ex ... Leggi su sportface (Di mercoledì 14 settembre 2022) Senza tifosi, in un giorno inedito. Ilfa visita alnell’Ibrox Stadium chiuso agli ospiti per motivi di ordine pubblico per via della presenza del feretro della Regina ad Edimburgo. Dopo il memorabile 4-1 dell’esordioil Liverpool, Luciano Spalletti chiede continuità. La stessa continuità acciuffata nel finale di garalo Spezia al ‘Maradona’ grazie alla zampata di. Senza Osimhen, si ripresenta il dilemma dell’attacco. Giovannio Giacomo. Punti in comune: un gol nella scorsa settimana. Differenze: tutte. Spalletti deve scegliere tra la profondità ed esplosività del primo o la qualità dell’ex Sassuolo. Aspettando le formazioni, il tecnico di Certaldo se li coccola: “Non sono inferiori ad Osimhen”. Oltre all’ex ...

DiMarzio : #UCL | @sscnapoli, le parole di #Spalletti alla vigilia della gara contro i @RangersFC - anperillo : Contro il #Liverpool è stato uno dei #Napoli più belli di sempre. I primi 45 minuti sono da cineteca ??. Bravissimo… - gippu1 : Statistiche Inutili Censurate: amici del #Napoli, forse non avete voglia di sapere qual è stata l'ultima squadra it… - Chicca141002 : RT @_T_I_Z_I_O_: @lucco89 @pisto_gol Il mani di Mertens a Crotone, i due mancati rigori per il Bologna in Napoli-Bologna in cui l'arbitro n… - arribaarriba3 : RT @Pat_Gian: Folla a Napoli contro speranza....musica per le mie orecchie... -