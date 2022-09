Il Milan vince in Champions, 3-1 alla Dinamo Zagabria (Di mercoledì 14 settembre 2022) MilanO (ITALPRESS) – Il Milan conquista la sua prima vittoria stagionale in Champions League e, dopo il pari al debutto a Salisburgo, vola a quota quattro punti nel girone E dopo due giornate. Battuta per 3-1 la Dinamo Zagabria, che all'esordio si era imposta sul Chelsea: decidono i gol di Giroud, Saelemaekers e Pobega. Guidati dalla solita bolgia di San Siro, i padroni di casa cominciano con coraggio, trovando in Tonali la prima occasione del match con un colpo di testa alto al 5?. Quattro minuti più tardi è Giroud a vincere un contrasto e a calciare sul fondo di poco. I croati, giunto il quarto d'ora, aumentano il proprio pressing e alzano il baricentro. Ne nasce una gara più equilibrata, con tanti scontri fisici. Livakovic al 22? si fa trovare pronto sul tiro ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 14 settembre 2022)O (ITALPRESS) – Ilconquista la sua prima vittoria stagionale inLeague e, dopo il pari al debutto a Salisburgo, vola a quota quattro punti nel girone E dopo due giornate. Battuta per 3-1 la, che all'esordio si era imposta sul Chelsea: decidono i gol di Giroud, Saelemaekers e Pobega. Guidati dsolita bolgia di San Siro, i padroni di casa cominciano con coraggio, trovando in Tonali la prima occasione del match con un colpo di testa alto al 5?. Quattro minuti più tardi è Giroud are un contrasto e a calciare sul fondo di poco. I croati, giunto il quarto d'ora, aumentano il proprio pressing e alzano il baricentro. Ne nasce una gara più equilibrata, con tanti scontri fisici. Livakovic al 22? si fa trovare pronto sul tiro ...

