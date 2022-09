Il Milan torna a vincere a San Siro in Champions. Tris alla Dinamo Zagabria (Di mercoledì 14 settembre 2022) Settembre 2013, Milan-Celtic. Dopo nove anni e sei partite senza successi – la serie più lunga della sua storia – il Milan torna a vincere a San Siro in Champions League. A farne le spese è la Dinamo Zagabria, avversario ostico in Croazia ma che si scioglie fuori casa, sconfitta 3-1 dalla banda Pioli. Quattro punti nel girone per i rossoneri e prima vittoria stagionale europea. Merito delle reti di Giroud su rigore, Saelemaekers e Pobega. Squalificato contro il Napoli, Pioli schiera dal 1? Leao. Nel complesso il tecnico di calcoli ne fa veramente pochi. Calabria vince il ballottaggio su Dest, ma Brahim Diaz la spunta su De Ketelaere. Non è tempo di turn over selvaggio contro una squadra che in passato ha regalato dispiaceri pesanti a ... Leggi su sportface (Di mercoledì 14 settembre 2022) Settembre 2013,-Celtic. Dopo nove anni e sei partite senza successi – la serie più lunga della sua storia – ila SaninLeague. A farne le spese è la, avversario ostico in Croazia ma che si scioglie fuori casa, sconfitta 3-1 dbanda Pioli. Quattro punti nel girone per i rossoneri e prima vittoria stagionale europea. Merito delle reti di Giroud su rigore, Saelemaekers e Pobega. Squalificato contro il Napoli, Pioli schiera dal 1? Leao. Nel complesso il tecnico di calcoli ne fa veramente pochi. Calabria vince il ballottaggio su Dest, ma Brahim Diaz la spunta su De Ketelaere. Non è tempo di turn over selvaggio contro una squadra che in passato ha regalato dispiaceri pesanti a ...

AntoVitiello : ?? Il #Milan torna a vincere a #SanSiro in #ChampionsLeague dopo 9 anni. #Giroud e #Saelemaekers indirizzano la gara… - PietroMazzara : Il Milan, con #Pobega, torna a segnare un gol con un giocatore italiano in Champions League 3214 giorni dopo quello… - gippu1 : Il #Milan torna a vincere una partita di Champions a San Siro dopo quasi 12 anni: 2-0 al Celtic di Van Dijk (!), 18… - thejanissary150 : RT @AntoVitiello: ?? Il #Milan torna a vincere a #SanSiro in #ChampionsLeague dopo 9 anni. #Giroud e #Saelemaekers indirizzano la gara, poi… - qtr_alaz : RT @AntoVitiello: ?? Il #Milan torna a vincere a #SanSiro in #ChampionsLeague dopo 9 anni. #Giroud e #Saelemaekers indirizzano la gara, poi… -