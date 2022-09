Il Mezzogiorno da prima a dopo (Di mercoledì 14 settembre 2022) Riproponiamo l’articolo di Ermanno Corsi apparso sul Roma di martedì 13 settembre all’interno della rubrica Spigolature di Ermanno Corsi La 18esima legislatura repubblicana finisce col 25 settembre (elezioni politiche anticipate) e l’insediamento delle nuove Camere il 13 ottobre prossimo, le prime che si presenteranno “quasi dimezzate”: 200 senatori su 315 e 400 deputati su 630.prima verifica, e non per semplice curiosità: quale sarà il partito maggiormente penalizzato dalla riduzione, abbastanza sensibile, dei parlamentari? Facile immaginare il Movimento Cinque Stelle che, peraltro, dal 2018 in poi non ha fatto altro che subire dimissioni, litigiosità interne, fughe, transiti in altre formazioni. Un Movimento entrato a Montecitorio con quasi il 33 per cento e primo partito in assoluto, vi ritornerebbe – secondo i sondaggi – con uno stentato 10/12. Brutto colpo anche ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 14 settembre 2022) Riproponiamo l’articolo di Ermanno Corsi apparso sul Roma di martedì 13 settembre all’interno della rubrica Spigolature di Ermanno Corsi La 18esima legislatura repubblicana finisce col 25 settembre (elezioni politiche anticipate) e l’insediamento delle nuove Camere il 13 ottobre prossimo, le prime che si presenteranno “quasi dimezzate”: 200 senatori su 315 e 400 deputati su 630.verifica, e non per semplice curiosità: quale sarà il partito maggiormente penalizzato dalla riduzione, abbastanza sensibile, dei parlamentari? Facile immaginare il Movimento Cinque Stelle che, peraltro, dal 2018 in poi non ha fatto altro che subire dimissioni, litigiosità interne, fughe, transiti in altre formazioni. Un Movimento entrato a Montecitorio con quasi il 33 per cento e primo partito in assoluto, vi ritornerebbe – secondo i sondaggi – con uno stentato 10/12. Brutto colpo anche ...

