Il mental coach nel team sportivo (Di mercoledì 14 settembre 2022) Che l’allenamento mentale del singolo atleta possa fare la differenza è dimostrato da centinaia di testimonianze. Sorge dunque spontanea una domanda: quali sono i risultati se, anziché con il singolo atleta, il mental coach opera all’interno di un team? Lo chiediamo a Gabriele Sola, mental coach e mental trainer bergamasco. “In genere – spiega Sola – riferendosi al mental coaching si pensa soprattutto alla relazione diretta e confidenziale tra coach e coachee. Un percorso che mira allo sviluppo delle potenzialità psicofisiche dell’atleta, con cui il coach intrattiene un rapporto esclusivo e fiduciario. D’altra parte, sono sempre più numerose le società sportive che si affidano alla ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 14 settembre 2022) Che l’allenamentoe del singolo atleta possa fare la differenza è dimostrato da centinaia di testimonianze. Sorge dunque spontanea una domanda: quali sono i risultati se, anziché con il singolo atleta, ilopera all’interno di un? Lo chiediamo a Gabriele Sola,trainer bergamasco. “In genere – spiega Sola – riferendosi aling si pensa soprattutto alla relazione diretta e confidenziale traee. Un percorso che mira allo sviluppo delle potenzialità psicofisiche dell’atleta, con cui ilintrattiene un rapporto esclusivo e fiduciario. D’altra parte, sono sempre più numerose le società sportive che si affidano alla ...

MartaSpertini : Mi servirebbe un Diego portatile come mental coach sempre con me - Queen_Mary_Na : @AndryDipi92 Al momento fa il mental coach - naemesjs : vedo il secondo ep di mental coach jegal e poi decido se dropparlo perché questo primo ep molta noia - mushx_6 : @Digreeee 13 mln per il mental coach di Dybala....che Pinto! - sunvflowharr : RT @kraputnyksdead: la mia first mental coach ti voglio più bene di quanto pensi sei sempre un tesoro con me ur gemini sun fa una fatica a… -