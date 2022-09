Il governo presenta un contro-emendamento per bloccare la deroga al tetto dei 240 mila euro di stipendio per i vertici pubblici

Leggi su open.online

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Quando Maria Elisabetta Alberti Casellati, il 13 settembre, ha recitato la formula «il Senato è convocato a domicilio», nell’Aula sono partiti gli abbracci, i saluti, i selfie tra compagni e rivali di partito: quella dell’approvazione del decreto Aiuti bis dovrebbe essere stata l’ultima seduta per i senatori della XVIII legislatura. Dovrebbe, perché proprio una quel decreto rischia di far tornare a Palazzo Madama gli esponenti dei partiti. Si tratta dell’art. 41 bis, quello che prevede unaaldi 240degli stipendi degli alti dirigenti. Dopo il passaggio in Senato, Mario Draghi aveva fatto trapelare una certa irritazione. Che si sia trattato di vera inconsapevolezza di quanto scritto dal ministero dell’Economia o di strategia per smarcarsi ...