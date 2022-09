Il governo ha presentato l’emendamento per reintrodurre il tetto agli stipendi dei dirigenti pubblici (Di mercoledì 14 settembre 2022) Ogni governo (o maggioranza parlamentare a suo sostegno) ha la sua manina. Quella diventata protagonista negli ultimi giorni – prima del voto del 25 settembre – dell’esecutivo guidato da Mario Draghi ha inserito un articolo all’interno dell’ultimo dl Aiuti-bis per abolire il tetto agli stipendi dei dirigenti pubblici. Prima dell’approvazione di quella norma in Senato, infatti, le cariche di vertice delle Forze armate, delle Forze di polizia e delle pubbliche amministrazioni potevano ottenere un compenso annuo massimo annuo di 240mila euro. Poi il colpo di coda con quel correttivo inserito in extremis all’interno del decreto legge che ha come fine quello di aiutare (economicamente) cittadini e imprese alle prese con i costi aumentati dell’energia. E da lì è nato un balletto di accuse. E ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 14 settembre 2022) Ogni(o maggioranza parlamentare a suo sostegno) ha la sua manina. Quella diventata protagonista negli ultimi giorni – prima del voto del 25 settembre – dell’esecutivo guidato da Mario Draghi ha inserito un articolo all’interno dell’ultimo dl Aiuti-bis per abolire ildei. Prima dell’approvazione di quella norma in Senato, infatti, le cariche di vertice delle Forze armate, delle Forze di polizia e delle pubbliche amministrazioni potevano ottenere un compenso annuo massimo annuo di 240mila euro. Poi il colpo di coda con quel correttivo inserito in extremis all’interno del decreto legge che ha come fine quello di aiutare (economicamente) cittadini e imprese alle prese con i costi aumentati dell’energia. E da lì è nato un balletto di accuse. E ...

