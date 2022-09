Il Giornale: Rocchi e Trentalange come il Marchese del Grillo, nemmeno le scuse (Di mercoledì 14 settembre 2022) Il Giornale torna sul disastro Var e arbitrale di Juventus-Salernitana e sul surreale silenzio dei dirigenti arbitrali. Il silenzio dei colpevoli e pensieri in libertà. Il presidente degli arbitri, il designatore, tutti nascosti dietro un comunicato per il gol annullato a Milik in Juventus-Salernitana. Il n.1 federale ha proseguito: «Arbitri e Var non hanno sbagliato». E via con l’immagine che non c’era. Se il capo del calcio italiano la pensa così, diventa utopia aspettarsi altro dai dirigenti arbitrali: Alfredo Trentalange e Gianluca Rocchi. Bastavano due parole: ci scusiamo. Una forma di rispetto per club e tifosi. Magari seguite da un gesto: dimissioni. Ma è impensabile per una categoria che non ha confidenza con umiltà e coraggio. L’Aia, versione Marchese del Grillo, si è messa a trattare di ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 14 settembre 2022) Iltorna sul disastro Var e arbitrale di Juventus-Salernitana e sul surreale silenzio dei dirigenti arbitrali. Il silenzio dei colpevoli e pensieri in libertà. Il presidente degli arbitri, il designatore, tutti nascosti dietro un comunicato per il gol annullato a Milik in Juventus-Salernitana. Il n.1 federale ha proseguito: «Arbitri e Var non hanno sbagliato». E via con l’immagine che non c’era. Se il capo del calcio italiano la pensa così, diventa utopia aspettarsi altro dai dirigenti arbitrali: Alfredoe Gianluca. Bastavano due parole: ci scusiamo. Una forma di rispetto per club e tifosi. Magari seguite da un gesto: dimissioni. Ma è impensabile per una categoria che non ha confidenza con umiltà e coraggio. L’Aia, versionedel, si è messa a trattare di ...

napolista : Il Giornale: Rocchi e Trentalange come il Marchese del Grillo, nemmeno le scuse Dai due capi degli arbitri nemmeno… - F1N1no : @MarcoGuidi13 @CANPIGLIEL @FabDellaValle @GiovaAlbanese Audio video nelle partite di classe c deve esserci e c'era)… - MarcoGiordanoLT : @qaswerty1234 @AIA_it Dimissioni in serie Rocchi Banti Marcenaro,siete sulla bocca del mondo intero non esiste gior… -