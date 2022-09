“Il fratello Mathias è stato arrestato” | le indiscrezioni sul caso Pogba

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Paulcontinua la fase di recupero dopo l’infortunio e l’operazione, si tratta di un calciatore in grado di fare la differenza a centrocampo. Gli ultimi mesi sono stati difficili per una vicenda fuori dal campo. Sono emersi nuovi sviluppi suldi tentata estorsione nei confronti del bianconero. Secondo le ultime notiziedel calciatore, e altre tre persone sono state poste indi fermo. Secondo quanto si apprende da fonti giudiziariesi è presentato “nel primo pomeriggio ed èarre”, riportano dalla Francia. Il calciatore della Juventus aveva sostenuto di esserevittima di un ricatto da parte di malavitosi legati a suo ...

sportface2016 : +++Estorsione a #Pogba, arrestate quattro persone: tra questi anche suo fratello Mathias+++ - LaStampa : Estorsione a Pogba, arrestato il fratello Mathias e altri tre - Marco_Roger10 : RT @sportface2016: +++Estorsione a #Pogba, arrestate quattro persone: tra questi anche suo fratello Mathias+++ - yassa9898 : RT @sportface2016: +++Estorsione a #Pogba, arrestate quattro persone: tra questi anche suo fratello Mathias+++ - MPAPA090 : RT @sportface2016: +++Estorsione a #Pogba, arrestate quattro persone: tra questi anche suo fratello Mathias+++ -

Salvatore Riggio per www.corriere.it paulflorentin pogba Colpo di scena sulla vicenda Pogba tra Paul, centrocampista della Juventus, e suo. Secondo quanto riporta il quotidiano francese Le Monde,è stato posto sotto ...Paul ha detto, inoltre, di aver riconosciuto ilin uno dei due con il volto coperto. Contattati da Le Monde né l'avvocato di, Richard Arbib, né Rafaela Pimenta, legale di ...Paul Pogba continua la fase di recupero dopo l’infortunio e l’operazione, si tratta di un calciatore in grado di fare la differenza a centrocampo. Gli ultimi mesi sono stati difficili per una vicenda ...Arrivano nuovi importanti aggiornamenti sul caso Pogba, il calciatore della Juventus è finito in una vicenda delicata che non riguarda il calcio giocato. Sono emersi nuovi sviluppi sul caso di tentata ...