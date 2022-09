Il Festival di Locarno si piega al politicamente corretto: nel palmares arrivano i premi gender neutral (Di mercoledì 14 settembre 2022) Il gender supera anche l’ultima frontiera socio-mediatica: quella delle rassegne di cinema. Dopo l’agone di Berlino, anche la kermesse di Locarno archivia la stagione dei premi per uomini e donne. E così, come riporta il sito de Il Giornale – che aggiorna in un servizio sulle ultime tendenze Festivaliere in corso – «in un’ottica di “trasparenza, scambio e dialogo”, la kermesse guidata da Giona A. Nazzaro ha deciso di prendere parte attiva “all’evoluzione in corso nell’industria audiovisiva”. E ha annunciato l’introduzione delle categorie di performance neutre dal punto di vista del genere». premi gender neutral al Festival di Locarno E così, sulla scia di Angelina Jolie e di Cher, e di Jennifer Lopez, che ultimamente poco prima di ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 14 settembre 2022) Ilsupera anche l’ultima frontiera socio-mediatica: quella delle rassegne di cinema. Dopo l’agone di Berlino, anche la kermesse diarchivia la stagione deiper uomini e donne. E così, come riporta il sito de Il Giornale – che aggiorna in un servizio sulle ultime tendenzeiere in corso – «in un’ottica di “trasparenza, scambio e dialogo”, la kermesse guidata da Giona A. Nazzaro ha deciso di prendere parte attiva “all’evoluzione in corso nell’industria audiovisiva”. E ha annunciato l’introduzione delle categorie di performance neutre dal punto di vista del genere».aldiE così, sulla scia di Angelina Jolie e di Cher, e di Jennifer Lopez, che ultimamente poco prima di ...

