rtl1025 : ???? Il feretro della regina Elisabetta è giunto a #BuckinghamPalace tra gli applausi della folla. Un fiume di gente… - Agenzia_Ansa : Il feretro della regina Elisabetta è arrivato a Buckingham Palace tra gli applausi della folla. Un fiume di gente h… - Agenzia_Ansa : Il feretro di Elisabetta II è ad Edimburgo accolto da migliaia di persone. La bara è stata portata a spalla da un… - marchess88 : Il feretro della #reginaelisabetta è arrivato a #Londra - infoitcultura : Il feretro della regina a Buckingham Palace -

Ilregina Elisabetta è giunto a Buckingham Palace tra gli applausifolla. Un fiume di gente ha seguito il corteo funebre a Londra, lungo le strade, dopo l'arrivo da Edimburgo. . 14 ...Ilregina Elisabetta II è arrivato a Londra. La bara è stata trasportata dalla cattedrale di St. Giles a Edimburgo, in Scozia, nel tardo pomeriggio e poi su un carro funebre all'aeroporto ...Oltre 750mila persone sono attese a Londra a partire da oggi per dare l'ultimo saluto a Elisabetta II. La sua salma, arrivata ieri sera a Buckingham Palace, questo pomeriggio ...La salma verrà esposta a Westminster Hall da domani fino a domenica. E c'è chi già si è messo in fila Londra si prepara ad accogliere il feretro della regina Elisabetta… Leggi ...