Il dietrofront sul tetto agli stipendi nella pubblica amministrazione

AGI - dietrofront sulla deroga al tetto degli stipendi dei manager pubblici. Norma inserita nel decreto Aiuti bis durante l'esame del provvedimento al Senato ed ora destinata a scomparire. La modifica è stata al centro di un'aspra polemica: Pd, Iv e 5 stelle hanno infatti puntato il dito contro il governo 'reo', a loro dire, di aver contribuito all'eliminazione del tetto di 240mila euro attraverso la riformulazione di un emendamento targato Forza Italia. Palazzo Chigi, al contrario, ha subito tenuto a precisare che la modifica è stata frutto di un'iniziativa parlamentare. Iniziativa, tra l'altro, che non ha incassato il favore dello stesso premier Mario Draghi. Non solo. Il capo dello Stato in persona avrebbe espresso le sue critiche sulla norma. Il presidente Sergio Mattarella avrebbe espresso - in una conversazione ...

