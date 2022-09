IL COMMISSARIO MONTALBANO: LA MAGIA RESTAURATA DI UN CAPOLAVORO ITALIANO (Di mercoledì 14 settembre 2022) Il COMMISSARIO MONTALBANO fa parte del patrimonio letterario e televisivo ITALIANO. Dalla penna di Andrea Camilleri, con la regia di Alberto Sironi e Luca Zingaretti a dare il volo ad un personaggio iconico diventato patrimonio dell’immaginario del Paese, rivivono su Rai1 i primi quattro episodi restaurati in 4K. Si parte mercoledì 14 settembre, alle 21.30 su Rai1, con “Il ladro di merendine”, per proseguire nelle prossime settimane con “La voce del violino”, “La forma dell’acqua” e “Il cane di terracotta”. Ritroviamo Luca Zingaretti, Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Angelo Russo e Katharina Böhm, la prima Livia. I primi quattro titoli tratti dai romanzi di Andrea Camilleri da cui è cominciata l’incredibile avventura televisiva di MONTALBANO tornano così a splendere nella miglior definizione attualmente possibile, ... Leggi su bubinoblog (Di mercoledì 14 settembre 2022) Ilfa parte del patrimonio letterario e televisivo. Dalla penna di Andrea Camilleri, con la regia di Alberto Sironi e Luca Zingaretti a dare il volo ad un personaggio iconico diventato patrimonio dell’immaginario del Paese, rivivono su Rai1 i primi quattro episodi restaurati in 4K. Si parte mercoledì 14 settembre, alle 21.30 su Rai1, con “Il ladro di merendine”, per proseguire nelle prossime settimane con “La voce del violino”, “La forma dell’acqua” e “Il cane di terracotta”. Ritroviamo Luca Zingaretti, Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Angelo Russo e Katharina Böhm, la prima Livia. I primi quattro titoli tratti dai romanzi di Andrea Camilleri da cui è cominciata l’incredibile avventura televisiva ditornano così a splendere nella miglior definizione attualmente possibile, ...

