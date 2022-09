Il Commissario Montalbano – Il ladro di merendine: trama, cast, trailer e streaming su Rai 1 (Di mercoledì 14 settembre 2022) Questa sera, mercoledì 14 settembre 2022, su Rai 1 dalle 21.25 va in onda Il Commissario Montalbano, con il primo episodio della fortunatissimi serie tratta dai romanzi di Andrea Camilleri, Il ladro di merendine, in versione restaurata. L’episodio è stato trasmesso per la prima volta nel 1999. La Rai ha deciso in queste settimane di riproporre i primi quattro episodi di Montalbano come non li abbiamo mai visti, cioè in versione restaurata: una complessa opera di pulizia dell’immagine che li ha portati a godere dell’altissima definizione. Ma qual è la trama, il cast e dove vedere in streaming Il Commissario Montalbano – Il ladro di merendine? Ecco tutto quello che c’è da ... Leggi su tpi (Di mercoledì 14 settembre 2022) Questa sera, mercoledì 14 settembre 2022, su Rai 1 dalle 21.25 va in onda Il, con il primo episodio della fortunatissimi serie tratta dai romanzi di Andrea Camilleri, Ildi, in versione restaurata. L’episodio è stato trasmesso per la prima volta nel 1999. La Rai ha deciso in queste settimane di riproporre i primi quattro episodi dicome non li abbiamo mai visti, cioè in versione restaurata: una complessa opera di pulizia dell’immagine che li ha portati a godere dell’altissima definizione. Ma qual è la, ile dove vedere inIl– Ildi? Ecco tutto quello che c’è da ...

SoloLibri : ?? Il Commissario Montalbano: stasera in tv “Il ladro di merendine” in versione restaurata: @emmabaccaglio… - Teleblogmag : Gli appuntamenti in prima serata. #guidatv #programmitv #staseraintv #superguidatv #ascoltitv #montalbano… - OllaPiero : La RAI è proprio unica! Ma vi rendete conto che ci sta proponendo per l’ennesima volta” Il ladro di merendine” con… - PetretRita : RT @francofontana43: Si ride per non piangere. L’ultima proposta di Rampelli (FdI): estendere la par condicio ai parenti dei candidati e, p… - antobon2 : RT @francofontana43: Si ride per non piangere. L’ultima proposta di Rampelli (FdI): estendere la par condicio ai parenti dei candidati e, p… -