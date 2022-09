sportli26181512 : Il #Chelsea frena ancora: 1-1 col Salisburgo. #Psg a punteggio pieno, ok City e Real: Alla 'prima' europea di Potte… -

Corriere dello Sport

ROMA - Ilnon va oltre il pareggio nella prima panchina europea del nuovo allenatore Potter : nel match valido per il gruppo E di Champions League contro il Salisburgo i Blues vanno in vantaggio grazie ...La morte della Regina Elisabetta nonla Champions League: ilandrà regolarmente in campo contro il Salisburgo La decisione comunicata dal: LA NOTA - "La partita di Champions League contro il Salisburgo in programma ... Il Chelsea frena ancora: 1-1 col Salisburgo. Psg a punteggio pieno, ok City e Real Alla 'prima' europea di Potter i Blues non vanno oltre il pari contro gli austriaci. Messi, Neymar e Mbappé lanciano i parigini. Sorride Ancelotti (2-0 al Lipsia), Haaland condanna il Dortmund ...La Roma ha bisogno di un difensore. Dopo un primo tentativo di pescare nel mercato degli svincolati, Tiago Pinto non convinto ha deciso di aspettare il prossimo mercato invernale per rinforzare la ros ...