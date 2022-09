Il Chelsea cerca un nuovo ds: occhi su Freund del Salisburgo (Di mercoledì 14 settembre 2022) Il Chelsea dopo il cambio di allenatore sta cercando anche un nuovo ds: trattative avviate con Freund del Salisburgo Continua il rinnovamento interno al Chelsea: dopo l’avvicendamento in panchina di Tuchel con Potter, il prossimo passo in casa Blues è il nuovo ds. Per questo motivo il nuovo proprietario, Todd Boehly, secondo quanto riportato da Sky Sport UK, ha iniziato una trattativa con Christoph Freund del Salisburgo. Anche Graham Potter sarà coinvolto nella scelta. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 settembre 2022) Ildopo il cambio di allenatore stando anche unds: trattative avviate condelContinua il rinnovamento interno al: dopo l’avvicendamento in panchina di Tuchel con Potter, il prossimo passo in casa Blues è ilds. Per questo motivo ilproprietario, Todd Boehly, secondo quanto riportato da Sky Sport UK, ha iniziato una trattativa con Christophdel. Anche Graham Potter sarà coinvolto nella scelta. L'articolo proviene da Calcio News 24.

