Il Bayern vince ma il Barcellona non perde

Il Bayern Monaco ha sconfitto per la quinta volta consecutiva il Barcellona ma i blaugrana sembrano molto diversi rispetto al recente passato. Bayern Barcellona era una gara molto attesa per la seconda giornata di Champions League. Tanti i temi in agenda alla vigilia. Lo stato di forma delle due squadre, con i blaugrana tornati a essere competitivi sotto la guida di Xavi. Il debutto nella competizione, che ha portato le due squadre ad affrontarsi a pari punti per stabilire l'egemonia del girone. Il ritorno a Monaco dell'ex Lewandowski, già calatosi nella parte del protagonista in Catalunya dopo avere scritto memorabili pagine in Germania. Il confronto tra i due portieri tedeschi Neuer e Ter Stegen, che non se le sono mai mandate a dire nel corso degli anni. Infine, il recente score tra i due club, con gli ultimi 4 ...

