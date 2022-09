Idealista: - 43% di stanze in affitto, Milano 500 euro per singola (Di mercoledì 14 settembre 2022) Crolla in Italia l'offerta delle case in condivisione, giù del 43% in un solo anno. Lo rileva il consueto rapporto sulle stanze in affitto di Idealista. Con la disponibilità delle singole che scende ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 14 settembre 2022) Crolla in Italia l'offerta delle case in condivisione, giù del 43% in un solo anno. Lo rileva il consueto rapporto sulleindi. Con la disponibilità delle singole che scende ...

Affaritaliani : Idealista: -43% di stanze in affitto, Milano 500 euro per singola - Rentila_IT : Cerchi una stanza in affitto? L'offerta crolla del 43% nel 2022. La situazione per città - ArchitettoClub : L’offerta di case in condivisione crolla del 43%: Secondo Idealista, lo stock disponibile è crollato in quasi tutti… - amcaserodano : L’offerta di case in condivisione crolla del 43%: Secondo Idealista, lo stock disponibile è crollato in quasi tutti… - generalcasa : L’offerta di case in condivisione crolla del 43%: Secondo Idealista, lo stock disponibile è crollato in quasi tutti… -