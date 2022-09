Ibrahimovic: “Lavoro tutti i giorni per tornare: ci vuole pazienza” (Di mercoledì 14 settembre 2022) Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, è fermo per infortunio almeno fino all'inizio del 2023. Le sue parole a 'La Gazzetta dello Sport' Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 14 settembre 2022) Zlatan, attaccante del Milan, è fermo per infortunio almeno fino all'inizio del 2023. Le sue parole a 'La Gazzetta dello Sport'

triolo_daniele : RT @PianetaMilan: .@Ibra_official: 'Lavoro tutti i giorni per tornare: ci vuole pazienza' - @acmilan #ACMilan #Milan #SempreMilan #Ibrahimo… - PianetaMilan : .@Ibra_official: 'Lavoro tutti i giorni per tornare: ci vuole pazienza' - @acmilan #ACMilan #Milan #SempreMilan… - sportli26181512 : Ibra sul suo recupero: 'Lavoro tutti i giorni per tornare. Ci vuole pazienza, questa è la chiave ora': Intervistato… - Fantacalcio : Milan, Ibrahimovic scalpita: 'Lavoro per tornare, lo farò con violenza. Diamo tempo a CDK' -