I soldi non ci sono per aiutare famiglie e imprese, ma passa la deroga al tetto di 240mila euro dei dirigenti pubblici! (Di mercoledì 14 settembre 2022) Vergogna! I soldi ci sono soltanto per chi gli pare a loro: a noi le briciole e agli amici degli amici il “grosso del malloppo”! E hanno la faccia tosta di chiamano pure decreto ‘aiuti’! Ma aiuti a chi? A chi già percepisce i cosiddetti ‘stipendi d’oro’!!! Vergogna!!! Con il dl Aiuti, passa infatti la Leggi su freeskipper (Di mercoledì 14 settembre 2022) Vergogna! Icisoltanto per chi gli pare a loro: a noi le briciole e agli amici degli amici il “grosso del malloppo”! E hanno la faccia tosta di chiamano pure decreto ‘aiuti’! Ma aiuti a chi? A chi già percepisce i cosiddetti ‘stipendi d’oro’!!! Vergogna!!! Con il dl Aiuti,infatti la

gparagone : Soldi della #UE nel paese reale non si sono mai visti. In compenso arrivano le raccomandazioni: fare… - ItaliaViva : #M5S, #PD e #Lega sono responsabili di un'operazione incredibile: dare soldi a chi non lavora e non dare incentivi… - pfmajorino : La #Lega ha preso soldi da #Putin ? Vedremo. Si sanno 3 cose: #Savoini ha fatto incontri per conto di #Salvini c… - Ale_Is_Back : RT @grullini1: @AlexBazzaro Fammi capire, gli USA rilasciano un rapporto che riguarda VENTI paesi per fare un dispetto a voi? Comunque se n… - Gaspare960 : @CarloCalenda Si ok e poi magari venire a sapere il 26 che forse l'italia non è sicuro che sia tra i destinatari de… -