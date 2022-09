I palaghiaccio italiani potrebbero non riaprire (Di mercoledì 14 settembre 2022) AGI - È allarme per i palaghiaccio italiani a seguito del caro energia. Ci sono impianti già chiusi – l'‘Alvise De Toni' di Alleghe, lo stadio di Pieve di Cadore, e la struttura di San Donato Milanese – altri che stanno meditando di chiudere, tra questi Chiavenna e persino Bolzano. Infine, ci sono palaghiaccio che hanno già annunciato un aumento dei costi di gestione da suddividere alle singole società e quindi che andranno a ripercuotersi sulle famiglie. Non va meglio in altre Nazioni europee, tra esse la Germania. Il costo per produrre e mantenere costante la pista ghiacciata nell'estate 2022 è triplicato, in alcuni casi le cifre sono quadruplicate. Gli impianti che restavano aperti avevano un costo di energia tra i 10 ed i 12mila euro che quest'anno è arrivato anche a 40mila. Ad Alleghe, località di montagna ai piedi del ... Leggi su agi (Di mercoledì 14 settembre 2022) AGI - È allarme per ia seguito del caro energia. Ci sono impianti già chiusi – l'‘Alvise De Toni' di Alleghe, lo stadio di Pieve di Cadore, e la struttura di San Donato Milanese – altri che stanno meditando di chiudere, tra questi Chiavenna e persino Bolzano. Infine, ci sonoche hanno già annunciato un aumento dei costi di gestione da suddividere alle singole società e quindi che andranno a ripercuotersi sulle famiglie. Non va meglio in altre Nazioni europee, tra esse la Germania. Il costo per produrre e mantenere costante la pista ghiacciata nell'estate 2022 è triplicato, in alcuni casi le cifre sono quadruplicate. Gli impianti che restavano aperti avevano un costo di energia tra i 10 ed i 12mila euro che quest'anno è arrivato anche a 40mila. Ad Alleghe, località di montagna ai piedi del ...

