I mondi magici di Nicola Cici, a metà tra sogno e ricordo di emozioni del passato (Di mercoledì 14 settembre 2022) Nel vivere contemporaneo si è spesso perduto quell’approccio contemplativo su ciò che circonda l’individuo, come se il rumore riuscisse a sovrastare le sensazioni profonde o distogliesse da quel contatto con un’interiorità che malgrado tutto ha bisogno di far sentire la sua voce; alcuni artisti compiono la più o meno consapevole scelta di allontanarsi da quella realtà troppo rapida creando un universo parallelo dove ogni cosa sembra assumere un significato diverso in virtù dell’atmosfera rarefatta che lo avvolge e della suggestione che il visibile esercita quando è calato in una dimensione diversa. Il protagonista di oggi ha questo tipo di approccio, forse inconsapevolmente sognante, attraverso il quale racconta le emozioni ricevute da uno scorcio familiare, da un ricordo, dalle note musicali, permettendo all’osservatore di sentirsi ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 14 settembre 2022) Nel vivere contemporaneo si è spesso perduto quell’approccio contemplativo su ciò che circonda l’individuo, come se il rumore riuscisse a sovrastare le sensazioni profonde o distogliesse da quel contatto con un’interiorità che malgrado tutto ha bidi far sentire la sua voce; alcuni artisti compiono la più o meno consapevole scelta di allontanarsi da quella realtà troppo rapida creando un universo parallelo dove ogni cosa sembra assumere un significato diverso in virtù dell’atmosfera rarefatta che lo avvolge e della suggestione che il visibile esercita quando è calato in una dimensione diversa. Il protagonista di oggi ha questo tipo di approccio, forse inconsapevolmente sognante, attraverso il quale racconta lericevute da uno scorcio familiare, da un, dalle note musicali, permettendo all’osservatore di sentirsi ...

Lopinionista : I mondi magici di Nicola Cici, a metà tra sogno e ricordo di emozioni del passato - ilgiornale : In contemporanea con la nuova serie tv di Amazon Prime, esce il libro In viaggio per la terra di mezzo (Electa Juni… -