I migranti arrivati in Italia con passaporto diplomatico e aereo privato

AGI - Dalla Turchia in Europa a bordo di aerei privati. È un lucroso traffico di migranti quello scoperto dalla Polizia di Stato che a Roma e Bruxelles ha eseguito sei mandati d'arresto, emessi dall'autorità giudiziaria del Belgio, a carico di un Italiano residente a Roma, di quattro egiziani (tre residenti in Italia ed uno in Belgio) e di una tunisina, domiciliata a Bruxelles. Tutti sono accusati di far parte di un'organizzazione criminale internazionale finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina in Europa. In corso le ricerche di altri due presunti membri dell'associazione, di nazionalità straniera, allo stato irreperibili in Belgio e in Italia. L'operazione, ribattezzata "Jetdream", svolta con il coordinamento di Eurojust ed Europol, ha preso lo spunto dall'arrivo, in alcuni scali europei, di ...

