I funerali della Regina Elisabetta lunedì a Londra: ecco l'imponente piano sicurezza (Di mercoledì 14 settembre 2022) I funerali della Regina Elisabetta a Londra saranno un evento nel quale si concentrerà l'operazione di sicurezza più imponente mai realizzata in tutto il Regno Unito. La cerimonia, che si terrà il 19 ... Leggi su globalist (Di mercoledì 14 settembre 2022) Isaranno un evento nel quale si concentrerà l'operazione dipiùmai realizzata in tutto il Regno Unito. La cerimonia, che si terrà il 19 ...

GiovaQuez : Russia, Bielorussi e Birmania sono stati esclusi, per volere del governo britannico, dagli inviti ai funerali della regina Elisabetta II - trash_italiano : ?? La partenza di Uomini e Donne è rinviata a martedì 20 settembre. Lunedì 19 settembre ci sarà uno speciale TG5 per… - RaiNews : Il Regno Unito è in lutto. Il rigido protocollo dal giorno della scomparsa a quello dei funerali - 7princ_8 : Alle 14:00 sarò davanti la TV per vedere su Rai1 tutto quello che ho visto ieri sera sulla BBC, e lunedì 19 ho spos… - FiumeDiDesideri : RT @trash_italiano: ?? La partenza di Uomini e Donne è rinviata a martedì 20 settembre. Lunedì 19 settembre ci sarà uno speciale TG5 per seg… -