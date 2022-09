I dati di PornHub che ci dicono che durante l’Apple Event cala il traffico sulla piattaforma (Di mercoledì 14 settembre 2022) Diciamo che di mercoledì, a una determinata ora, PornHub ha una media molto ben precisa di traffico sulla piattaforma. Tuttavia, se in quel mercoledì, a quella determinata ora, c’è l’Apple Event, i dati di traffico cambiano all’improvviso. E si ritoccano verso il basso. Anche in questo 2022, con la presentazione dell’iPhone 14, la tendenza è stata ampiamente confermata: ormai è una tradizione per la nota piattaforma per adulti confezionare un report sul traffico in concomitanza con il maxi Evento della casa di Cupertino. Gli utenti di PornHub diminuiscono nelle ore dell’Apple Event. LEGGI ANCHE > Cosa c’entra Visa con le accuse a ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 14 settembre 2022) Diciamo che di mercoledì, a una determinata ora,ha una media molto ben precisa di. Tuttavia, se in quel mercoledì, a quella determinata ora, c’è, idicambiano all’improvviso. E si ritoccano verso il basso. Anche in questo 2022, con la presentazione dell’iPhone 14, la tendenza è stata ampiamente confermata: ormai è una tradizione per la notaper adulti confezionare un report sulin concomitanza con il maxio della casa di Cupertino. Gli utenti didiminuiscono nelle ore del. LEGGI ANCHE > Cosa c’entra Visa con le accuse a ...

