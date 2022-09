“Ho perso 11 chili in 6 giorni”: il terribile momento del famoso personaggio (Di mercoledì 14 settembre 2022) “Ho perso 11 chili in 6 giorni”: il famoso personaggio racconta il terribile momento vissuto che, solo ora viene fuori! Cosa ha raccontato “Ho perso 11 chili in 6 giorni“: solamente ora dopo tanto tempo l’amatissimo personaggio ha raccontato quel terribile momento vissuto anni fa. Oggi, a distanza di anni da quello spiacevole episodio si L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 14 settembre 2022) “Ho11in 6”: ilnaggio racconta ilvissuto che, solo ora viene fuori! Cosa ha raccontato “Ho11in 6“: solamente ora dopo tanto tempo l’amatissimonaggio ha raccontato quelvissuto anni fa. Oggi, a distanza di anni da quello spiacevole episodio si L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

jaemzen : tw // peso ho perso 7 chili senza fare palestra in tre mesi adesso ho capito pk mia mamma mi rompe - _unalola : Secondo me il 24 torno dal nutrizionista e ho ripreso tutti i chili che avevo perso E va beh, costante in un'altra vita - slagfox : @The_SadChild Ho perso due chili, vedi che poi fa - lliagiuu : in questa “vacanza” credo di aver ripreso tutto i chili che avevo perso vamos - Froz3nPrinc3s : Fiera di me, si Perché prendere 3 chili ( durante l’estate ) x me significa che x toglierli ci metto un mese E in… -