Highlights e gol Milan-Dinamo Zagabria 3-1 | Champions League 2022 2023 VIDEO

Leggi su sportface

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Ildei gol e deglidi, match valevole per la seconda giornata della fase a gironi della. A San Siro primo tempo equilibrato con i rossoneri che non riescono a trovare il guizzo giusto, ci riescono quasi allo scadere con un intervento su Leao che vale il calcio di rigore. Dal dischetto Giroud non sbaglia, spiazza il portiere e fa 1-0. Ad inizio secondo tempo arriva il bellissimo colpo di testa di Saelemaekers che fa 2-0 su assist di Leao, ma i croati non si arrendono e con una bella azione, rifinita da Orsic fanno 2-1. Nel finale ci pensa Tommaso Pobega a chiuderla, sinistro sotto la traversa e 3-1:in testa al girone. LE PAGELLE E I VOTI ...