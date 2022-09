Highlights e gol Maccabi Haifa-Psg 1-3 | Champions League 2022 2023 VIDEO

Leggi su sportface

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Ilcone gol di-Psg 1-3, match valido per la seconda giornata del girone H della. Qualche difficoltà di troppo nel primo tempo per i parigini, che vanno sotto con il gol di Chery per poi pareggiare con Messi prima dell’intervallo. Nel secondo tempo arriva la rete di Mbappé per il vantaggio e nel finale Neymar cala il tris per il 3-1. GLISportFace.