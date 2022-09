(Di mercoledì 14 settembre 2022) "L'importanza dell'aziendale è stata riconosciuta nel corso degli ultimi 20 anni per molteplici ragioni". La quota di incremento "dipende molto dai settori, ma ci sono stati casi in cui la ...

Lo ha detto all'Adnkronos Guido, professore di Museum management all'universitàdi Milano, a margine dell'evento di presentazione delle iniziative per i 95 anni del gruppo Bracco. "...Lo ha detto all'Adnkronos Guido, professore di Museum management all'universitàdi Milano, a margine dell'evento di presentazione delle iniziative per i 95 anni del gruppo Bracco. "... Guerzoni (Bocconi): 'Heritage può aumentare valore aziende del 10-15%' Lo ha detto all'Adnkronos Guido Guerzoni, professore di Museum management all'università Bocconi di Milano, a margine dell'evento di presentazione delle iniziative per i 95 anni del gruppo Bracco.Milano, 14 set.(Adnkronos) - 'L'importanza dell'heritage aziendale è stata riconosciuta nel corso degli ultimi 20 anni per molteplici ragioni'.