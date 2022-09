Guerzoni Bocconi | ‘Heritage può aumentare valore aziende del 10-15%’

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 14 settembre 2022) (Adnkronos) – “L’importanza dell’heritage aziendale è stata riconosciuta nel corso degli ultimi 20 anni per molteplici ragioni”. La quota di incremento “dipende molto dai settori, ma ci sono stati casi in cui la completezza dell’archivio ha assicurato una crescita del, in fase di acquisizione, oscillante tra il 10 e il 15 per cento”. Lo ha detto all’Adnkronos Guido, professore di Museum management all’universitàdi Milano, a margine dell’evento di presentazione delle iniziative per i 95 anni del gruppo Bracco. “Oggi -spiega- leche hanno un archivio in ordine vengono valutate di più in fase, ad esempio, di acquisizione o di fusione. E non solo in termini patrimoniali, ma anche in termini di contributi progettuali”. E questo perché “spesso vi sono archivi in ...