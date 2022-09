Guerra Russia-Ucraina, Zelensky a sorpresa a Izyum: “Ci muoviamo verso la vittoria”. La Reuters: “Putin respinse l’offerta di Kiev per fermare l’operazione speciale” (Di mercoledì 14 settembre 2022) Giovedì il vertice di Putin con il presidente cinese Xi Jinping. La first lady Ucraina oggi ospite d'onore al Parlamento Europeo Leggi su lastampa (Di mercoledì 14 settembre 2022) Giovedì il vertice dicon il presidente cinese Xi Jinping. La first ladyoggi ospite d'onore al Parlamento Europeo

davcarretta : Ursula von der Leyen: 'Questa non è solo una guerra scatenata dalla Russia contro l'Ucraina. Questa è una guerra c… - fattoquotidiano : #Ucraina. In dieci lezioni, il Professor Alessandro Orsini spiega le cause profonde della guerra in Ucraina analizz… - martaottaviani : Momento: non ho parole. Il Ministro degli Esteri, #Lavrov, ha accusato l'#Occidente di aver dato vita a una… - BOLTXV950 : Gli AMERIKANI finanziano partiti, danno linee guida fin dai tempi del dopo guerra e continuano a farlo, anche ades… - MarcoSavioli5 : RT @sconnesso_: Belpietro: siamo 60 mln NON abbiamo potere negoziale,la Russia ha spostato le vendite di GAS vs Cina [1,4 mld di persone] e… -