Guerra Russia-Ucraina, Von der Leyen a Kiev: “Con voi finché sarà necessario”. Xi a Putin: “Sostegno reciproco contro il caos mondiale”. I russi lasciano Zaporizhzhia (Di mercoledì 14 settembre 2022) Missili sulla diga nella città natale di Zelensky, popolazione evacuata. Preghiere incise sui muri nella camera delle torture di Balakliya. Colloquio Putin-Guterres: «Pace ancora lontana». Blinken a Draghi: «Resistere a tentativi russi di dividerci» Leggi su ilsecoloxix (Di mercoledì 14 settembre 2022) Missili sulla diga nella città natale di Zelensky, popolazione evacuata. Preghiere incise sui muri nella camera delle torture di Balakliya. Colloquio-Guterres: «Pace ancora lontana». Blinken a Draghi: «Resistere a tentatividi dividerci»

