Guerra Russia-Ucraina, black out a Zaporizhzhia. Missili sulla diga nella città di Zelensky, popolazione evacuata. Von der Leyen a Kiev (Di mercoledì 14 settembre 2022) Preghiere incise sui muri nella camera delle torture di Balakliya. Colloquio Putin-Guterres: «Pace ancora lontana». Blinken a Draghi: «Resistere a tentativi russi di dividerci» Leggi su ilsecoloxix (Di mercoledì 14 settembre 2022) Preghiere incise sui muricamera delle torture di Balakliya. Colloquio Putin-Guterres: «Pace ancora lontana». Blinken a Draghi: «Resistere a tentativi russi di dividerci»

davcarretta : Ursula von der Leyen: 'Questa non è solo una guerra scatenata dalla Russia contro l'Ucraina. Questa è una guerra c… - GiovaQuez : Orsini: 'Il nostro Paese è debole, non ha le forze per reggere una guerra anche indiretta con la Russia nel lungo p… - fattoquotidiano : #Ucraina. In dieci lezioni, il Professor Alessandro Orsini spiega le cause profonde della guerra in Ucraina analizz… - gloquenzi : RT @lucianocapone: Antonio Ingroia, il pm della “Trattativa Stato-mafia” che ha inquisito chi arrestò Totò Riina, dice che bisogna togliere… - foa_u : RT @AndreaGiuricin: Le sanzioni arricchiscono la #Russia? Con un'economia già piccola come quella spagnola e un PIL in caduta di 11 punti r… -