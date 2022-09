Guerra in Ucraina, Monito del Cremlino al dissenso interno: «Attenti». E Medvedev evoca la Terza guerra mondiale (Di mercoledì 14 settembre 2022) Il Cremlino cerca di mettere fine al clamore delle critiche e delle proteste, anche da convinti sostenitori di Vladimir Putin, che hanno inondato i social media russi negli ultimi giorni per... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 14 settembre 2022) Ilcerca di mettere fine al clamore delle critiche e delle proteste, anche da convinti sostenitori di Vladimir Putin, che hanno inondato i social media russi negli ultimi giorni per...

_Nico_Piro_ : #12settembre la guerra in #Ucraina è finita, Kyev ha vinto, l’esercito russo è in rotta, Putin ha le ore contate, c… - federicofubini : Si è spesso detto che un regime estremamente autoritario come quello di #Putin era un regime “forte” perché può pre… - rulajebreal : Di fronte alle disfatta, i propagandisti russi si ritirano nella rabbia, vendetta e nazionalismo russo… chiedono d… - iq_196 : RT @Resistenza1967: Si deve scendere in piazza CONTRO l’invio delle armi in Ucraina. NON SIAMO IN GUERRA. - Maia1967 : RT @MarcoFattorini: Sanna Marin: «La Russia ci sfida, ci ricatta e ci minaccia, vuole un'Europa debole e divisa. Quando noi contiamo il pre… -