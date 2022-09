“Guardate Meghan Markle”. Regina Elisabetta, il gesto inaspettato durante le celebrazioni (Di mercoledì 14 settembre 2022) Tra pochi giorni ci saranno i funerali della Regina Elisabetta, precisamente lunedì 19 settembre. In queste ore è invece iniziata la veglia funebre, dopo il corteo da Buckingham Palace a Westminster Hall, che durerà quattro giorni e pare che le persone possano attendere fino a 30 ore in fila prima di poterla salutare. Ma a fare rumore è stato il gesto di Meghan Markle, che ha sorpreso tutti. Nessuno probabilmente si aspettava una reazione del genere da parte della moglie del principe Harry. Ma così è stato. Dopo la morte della Regina Elisabetta, c’era comunque stato un altro gesto di Meghan Markle per rispettare questi giorni di lutto. Disposta la sospensione del suo podcast Archetypes di Spotify almeno in questo ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 14 settembre 2022) Tra pochi giorni ci saranno i funerali della, precisamente lunedì 19 settembre. In queste ore è invece iniziata la veglia funebre, dopo il corteo da Buckingham Palace a Westminster Hall, che durerà quattro giorni e pare che le persone possano attendere fino a 30 ore in fila prima di poterla salutare. Ma a fare rumore è stato ildi, che ha sorpreso tutti. Nessuno probabilmente si aspettava una reazione del genere da parte della moglie del principe Harry. Ma così è stato. Dopo la morte della, c’era comunque stato un altrodiper rispettare questi giorni di lutto. Disposta la sospensione del suo podcast Archetypes di Spotify almeno in questo ...

