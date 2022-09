Guai in casa Pogba: arrestato il fratello Mathias (Di mercoledì 14 settembre 2022) Indiziati numero uno. Continua il calvario in casa Pogba: dopo che il passaggio del fuoriclasse francese tra le fila della Juventus è stato subito compromesso grazie all’infortunio del centrocampista transalpino, continuano i problemi, questa volta riguardanti la sfera privata del calciatore. Già, perché stando a ciò che si legge anche sulla Gazzetta dello Sport, il fratello del centrocampista bianconero, si sarebbe cacciato nei Guai: Mathias Pogba, ed altre tre persone che sarebbero coinvolte in un inchiesta riguardante il giocatore di proprietà della Juventus, sarebbero stati arrestati, proprio su denuncia dello stesso Paul Pogba. Stando sempre a fonti giudiziarie, Mathias Pogba si sarebbe presentato a giudizio nel primo ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 14 settembre 2022) Indiziati numero uno. Continua il calvario in: dopo che il passaggio del fuoriclasse francese tra le fila della Juventus è stato subito compromesso grazie all’infortunio del centrocampista transalpino, continuano i problemi, questa volta riguardanti la sfera privata del calciatore. Già, perché stando a ciò che si legge anche sulla Gazzetta dello Sport, ildel centrocampista bianconero, si sarebbe cacciato nei, ed altre tre persone che sarebbero coinvolte in un inchiesta riguardante il giocatore di proprietà della Juventus, sarebbero stati arrestati, proprio su denuncia dello stesso Paul. Stando sempre a fonti giudiziarie,si sarebbe presentato a giudizio nel primo ...

