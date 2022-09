Grey's Anatomy, Ellen Pompeo parla del nuovo accordo: "Andrà bene senza di me" (Di mercoledì 14 settembre 2022) Ellen Pompeo, volto di Meredith Grey, parla del nuovo accordo e della sua presenza/assenza nella 19esima stagione di Grey's Anatomy Dopo 18 stagioni in cui ha prestato il suo volto alla dottoressa Meredith Grey, Ellen Pompeo ha deciso di ridimensionare il carico di lavoro. L'attrice dovrebbe infatti essere presente solo in 8 episodi della nuova stagione di Grey's Anatomy, il medical drama più longevo della storia della tv, ma continuerà a narrare ogni episodio, oltre a ricoprire il ruolo di produttrice esecutiva. L'attrice, che per la prima volta ha deciso di parlare della decisione presa, è pronta per lavorare in un ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 14 settembre 2022), volto di Meredithdele della sua pre/asnella 19esima stagione di'sDopo 18 stagioni in cui ha prestato il suo volto alla dottoressa Meredithha deciso di ridimensionare il carico di lavoro. L'attrice dovrebbe infatti essere presente solo in 8 episodi della nuova stagione di's, il medical drama più longevo della storia della tv, ma continuerà a narrare ogni episodio, oltre a ricoprire il ruolo di produttrice esecutiva. L'attrice, che per la prima volta ha deciso dire della decisione presa, è pronta per lavorare in un ...

