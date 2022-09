Governo giallo-nero? La grande bugia della sinistra dell'ammucchiata (Di mercoledì 14 settembre 2022) A pensarci bene, la strategia messa in campo, appare fin troppo semplice. «Se non lo puoi battere, l'avversario, lo puoi comunque sempre screditare». Da giorni infatti, rimbalza sui media uno scenario che definire inverosimile, è poco. Quello di un fantomatico Governo rosso-nero. Contesto che rischia alla lunga, di danneggiare soprattutto il centrodestra. La notizia è priva di ogni fondamento e fatta circolare, con ogni probabilità, da ambienti dem e grillini. I dem non sembrano accettare l'ipotesi di restare fermi anche solo per un turno, all'opposizione. Il Pd a prescindere, al Governo deve esserci. Da psicanalisi sarebbe dunque il ragionamento, che vedrebbe il partito vincere le elezioni in coalizione, rinunciare al Governo, per il solo gusto di affiancarsi due tutori come Letta e Draghi. Far credere all'elettorato ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 14 settembre 2022) A pensarci bene, la strategia messa in campo, appare fin troppo semplice. «Se non lo puoi battere, l'avversario, lo puoi comunque sempre screditare». Da giorni infatti, rimbalza sui media uno scenario che definire inverosimile, è poco. Quello di un fantomaticorosso-. Contesto che rischia alla lunga, di danneggiare soprattutto il centrodestra. La notizia è priva di ogni fondamento e fatta circolare, con ogni probabilità, da ambienti dem e grillini. I dem non sembrano accettare l'ipotesi di restare fermi anche solo per un turno, all'opposizione. Il Pd a prescindere, aldeve esserci. Da psicanalisi sarebbe dunque il ragionamento, che vedrebbe il partito vincere le elezioni in coalizione, rinunciare al, per il solo gusto di affiancarsi due tutori come Letta e Draghi. Far credere all'elettorato ...

Francesco_DiPa : @SMaurizi Ma se abbiamo avuto un governo giallo -verde che ha addirittura firmato un MoU con la Cina sulla BRI, uni… - TommyBrain : RT @GiuseppePalma78: Fossi in te eviterei. Sei passato dal governo giallo-verde a quello giallo-rosso nel giro di pochi giorni, dopo aver… - IacobellisT : RT @GiuseppePalma78: Fossi in te eviterei. Sei passato dal governo giallo-verde a quello giallo-rosso nel giro di pochi giorni, dopo aver… - Rossano26669 : @SimonaMalpezzi Anche cosa ci facevano i militari russi a Pratica di Mare e a scorrazzare per il Paese durante il Governo giallo/rosso. - MauroPetricca : RT @GiuseppePalma78: Fossi in te eviterei. Sei passato dal governo giallo-verde a quello giallo-rosso nel giro di pochi giorni, dopo aver… -