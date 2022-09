Google, confermata multa Ue da 4,1 mld per posizione dominante (Di mercoledì 14 settembre 2022) Roma, 14 set. (Adnkronos/Dpa) - Il Tribunale dell'Ue ha confermato la multa contro Google da parte della Commissione europea, ma l'ha ridotta leggermente da 4,34 miliardi a 4,1 miliardi di euro per posizione dominante. Lo rende noto la corte comunitaria, la quale dichiara in un comunicato di "confermare la decisione della Commissione, in base alla quale Google ha imposto restrizioni illegali ai costruttori di dispositivi mobili Android e agli operatori in modo da consolidare la posizione dominante del suo motore di ricerca”. La società americana ha il diritto di presentare appello contro la decisione del tribunale nel Lussemburgo. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 settembre 2022) Roma, 14 set. (Adnkronos/Dpa) - Il Tribunale dell'Ue ha confermato lacontroda parte della Commissione europea, ma l'ha ridotta leggermente da 4,34 miliardi a 4,1 miliardi di euro per. Lo rende noto la corte comunitaria, la quale dichiara in un comunicato di "confermare la decisione della Commissione, in base alla qualeha imposto restrizioni illegali ai costruttori di dispositivi mobili Android e agli operatori in modo da consolidare ladel suo motore di ricerca”. La società americana ha il diritto di presentare appello contro la decisione del tribunale nel Lussemburgo.

