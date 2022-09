Gonzalo Higuain? "Grazie per aver fatto finta": occhio alla giornalista... (Di mercoledì 14 settembre 2022) Trentanove anni, ma il fiuto di sempre in attacco che gli ha permesso di vincere tanto tra Real Madrid, Napoli, Juventus e Chelsea. Dagli Usa, per Gonzalo Higuain è arrivata una doppietta nello scontro diretto per strappare un posto ai playoff tra il suo Inter Miami e il Columbus Crews iniziato martedì, poi finito dopo la mezzanotte del mercoledì a causa di un lungo stop dovuto al maltempo. Il Pipita ha sbloccato la gara al 25', prima del pari ospite con Juan Camilo Hernandez. Poi la pioggia che ha fermato il match per due ore e mezza, e quando la partita ha ripreso ci ha pensato l'argentino, con una girata di sinistro sul secondo palo, a chiudere il match in favore della sua squadra all'82'. La giornalista ringrazia: “Grazie Pipita per aver fatto finta di capire ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 settembre 2022) Trentanove anni, ma il fiuto di sempre in attacco che gli ha permesso di vincere tanto tra Real Madrid, Napoli, Juventus e Chelsea. Dagli Usa, perè arrivata una doppietta nello scontro diretto per strappare un posto ai playoff tra il suo Inter Miami e il Columbus Crews iniziato martedì, poi finito dopo la mezzanotte del mercoledì a causa di un lungo stop dovuto al maltempo. Il Pipita ha sbloccato la gara al 25', prima del pari ospite con Juan Camilo Hernandez. Poi la pioggia che ha fermato il match per due ore e mezza, e quando la partita ha ripreso ci ha pensato l'argentino, con una girata di sinistro sul secondo palo, a chiudere il match in favore della sua squadra all'82'. Laringrazia: “Pipita perdi capire ...

