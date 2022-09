Golf, Open d’Italia 2022: il montepremi e il prize money, quanto guadagna il vincitore (Di mercoledì 14 settembre 2022) Il montepremi e il prize money dell’edizione 2022 dell’Open d’Italia di Golf, torneo del DP World Tour in scena al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia dal 15 al 18 settembre. Grande attesa per un appuntamento che anticipa di un anno la Ryder Cup 2023, che si disputerà proprio sul percorso alle porte di Roma. Non a caso il torneo quest’anno vede la presenza di tre dei primi undici giocatori del ranking mondiale, a partire da Rory McIlroy che gioca per la prima volta in Italia. Tanti ovviamente anche gli azzurri in campo, a cominciare dai fratelli Francesco ed Edoardo Molinari. Open d’Italia 2022: CALENDARIO, ORARI, DIRETTA TV E STREAMING I 156 giocatori in gara, con taglio dopo i primi due ... Leggi su sportface (Di mercoledì 14 settembre 2022) Ile ildell’edizionedell’di, torneo del DP World Tour in scena al Marco Simone& Country Club di Guidonia dal 15 al 18 settembre. Grande attesa per un appuntamento che anticipa di un anno la Ryder Cup 2023, che si disputerà proprio sul percorso alle porte di Roma. Non a caso il torneo quest’anno vede la presenza di tre dei primi undici giocatori del ranking mondiale, a partire da Rory McIlroy che gioca per la prima volta in Italia. Tanti ovviamente anche gli azzurri in campo, a cominciare dai fratelli Francesco ed Edoardo Molinari.: CALENDARIO, ORARI, DIRETTA TV E STREAMING I 156 giocatori in gara, con taglio dopo i primi due ...

