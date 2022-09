Golf | Molinari | “La Ryder Cup 2023 è il primo obiettivo Poi Parigi”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Francesco, tra gli atleti più attesi della 79/a edizione dell’Open d’Italia che inizierà domani, ha parlato dei suoi obiettivi. Ecco le sue parole: “L’per ilè certamente quello di qualificarmi allaCup di Roma. Per quel che riguarda l’Open d’Italia, essere qui è sempre speciale. In gara ci saranno tanti campioni e l’augurio è che questo possa essere un torneo speciale per tutti. Nell’ultimo periodo le sensazioni sono state buone. Ora la mia condizioni fisica è certamente migliore. Non punto ad essere ildel 2018, perché credo sia impossibile andare a ritroso. Ambisco però a dare il massimo per tornare a giocare su ottimi livelli”. L’azzurro si è poi fermato a parlare della questione riguardante la Superlega araba. “Non danneggerà laCup, ...